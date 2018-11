Gravklokkerne ringede over den fysiske bog, men ...: Takket være bogbindere som Malene blomstrer dansk bogdesign netop nu Små forlag og bogbindere skaber bogdesign i topklasse i disse år. Og det på trods af at e-bogens fremkomst fik gravklokkerne til at ringe over papirbogen. En af dem, der holder bogbinderiet i live, er Malene Lerager, som for andet år i træk står bag årets bedste bogdesign.

En lille råhvid kvadratisk badeværelseskakkel med pålimede hår, der har form som en kvindes ansigt, udgør bogens forside. Også bagsiden er en kakkel. Som en sandwichbolle holder de to tunge keramikplader sammen på bogens indhold: fine, tynde papirstykker med sort hvid-billeder af badeværelseshår på kakler, der ligner menneskeskikkelser. Ryggen er bundet sammen af fotografens egne hår.

Blå bog Malene Lerager 43 år. Uddannet fra Co’libri af bogbinder Ole Olsen i 2008. Sidste år modtog hun Den Danske Bogdesignpris i kategorien håndindbundne bøger for bogen ’mærke’, som hun selv har skrevet, monteret, tegnet, klæbet og indbundet. Bogen er en bearbejdelse af et forløb med modermærkekræft.

’Hair Drawings’ hedder bogen, som kun eksisterer i to eksemplarer. Den langhårede fotograf Alexandra Buhl placerede en finger på nedfaldshårene i sin brusekabine og skubbede og trak, til de dannede figurer og menneskeskikkelser. Og så affotograferede hun dem.

»Efter at have grinet i et års tid af ideen med at samle alle de fotos i en bog indbundet i badeværelseskakler besluttede vi at gøre noget ved det«, fortæller bogbinder Malene Lerager.

Ideen skulle vise sig at være god. For Malene Lerager modtog tidligere på året Den Danske Bogdesignpris 2018 i kategorien håndindbundne bøger for den lille klinkekolde bog. Dermed slog hun 41 andre bud på godt bogdesign.

»Den er sublimt udført rent håndværksmæssigt. Hun vover pelsen med materialer, når hun skaber en bog af kakler og rigtige hår. Det er utrolig innovativt. Godt bogdesign er, når omslaget er med til at forløse bogens indhold, og det gør ’Hair Drawings’ til perfektion«, siger formanden for komiteen, Christian Kaaber, om Leragers arbejde.

Den fysiske bog lever

Christian Kaaber, som bærer titlerne litteraturforsker, antikvar, boghandler, selvudnævnt bibliofil og redaktør og formand for komiteerne for Årets Bedste Bogarbejde, er en glad mand i disse år.

For at det lille nyfødte stykke bogdesign skulle ligge der, skrøbeligt og robust på samme tid, var ikke givet. Papir med tryk, svøbt i et omslag, blev spået at ville lide samme skæbne som disketten, kassebåndet, cd’en, dvd’en og de andre døgnfluer. Opfindelser, som alle har måttet lade livet for smartere, billigere, mindre og hurtigere elektroniske løsninger.

Malene Lerager overtog værkstedet fra den nu afdøde bogbinder Ole Olsen, som blandt andet leverede til det danske kongehus Foto: Martin Lehmann

»Gravklokkerne ringede over den fysiske bog, da e-bogen for alvor fik vind i sejlene for fem-seks år siden«, siger han.

Men den fysiske bog lever endnu.

Der er mere liv i boghåndværkmiljøet nu, end der har været i årtier Christian Kaaber, formand for Den Danske Bogdesignpris-komiteen

»I 2018 er der sendt flere bøger til bedømmelse end nogensinde før. Fra flere forlag end nogensinde før. Og niveauet er højt i dansk bogdesign. Der er mere liv i boghåndværkmiljøet nu, end der har været i årtier«, siger Christian Kaaber.

Christian Kaaber har fulgt bogens udvikling, fra før den elektroniske bog stak næsen frem, og mens papirbogen blev spået en dunkel fremtid. Og han følger den stadig i dag, hvor de små nicheforlag pibler frem trods et dalende bogsalg. En rapport fra 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsens Bog- og Litteraturpanel peger på, at der har været et boom af små forlag de seneste 10 år.

»Det er en bemærkelsesværdig udvikling«, siger han.

En årsag til det høje niveau inden for bogdesign kan være, at den øgede konkurrence fra den elektroniske fætter kræver, at bogbindere og forlag leverer et produkt, der er kælet for:

»Når man skal lave en bog af papir, giver man den hele armen, hvad angår design og materialer, så læseren får en sanselig helhedsoplevelse, som e-bogen ikke kan give«, fortæller Kaaber.

Altid gedeskind

Den lille kakkelbog befinder sig i det indre København. Derinde, hvor de smalle gader og gamle bygninger ikke synderligt har ændret karakter de seneste par hundred år. Nede i en kælderlejlighed ligger det lille mørke Co’libri Bogbinderi. Et af fem tilbageværende bogbinderier i København.

Loftshøjden minder om, at de velnærede københavnere bliver længere og længere. Trægulvet er formentlig det samme, som det altid har været, og murstensvæggene er hvidkalkede. Værkstedet er fyldt med store umotoriserede støbejernsmaskiner, som kan leve evigt med en klat olie i ny og næ.