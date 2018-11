Farvekoordinering af bøger er no-go hjemme hos arkitekten: Her står bøgerne i kø for at blive læst

Jeg kan ikke fordrage uærlig materialitet. Altså tapet, der imiterer bøger, eller fliser, der gerne vil ligne træ

»Det er phoney, ligesom jeg ikke kan fordrage uærlig materialitet. Altså tapet, der imiterer bøger, eller fliser, der gerne vil ligne træ«, siger hun.

Foto: Jacob Ehrbahn Vindueskarmen ved læsebriksen i stuen er Sarah Müllertz’ midlertidige afsætningsreol, hvor bøgerne flytter sig konstant. Men her er rart at læse, fordi lyset falder særligt fint her, og så er der kig til haven.

Tv-serier er arkitektens største konkurrent til bøgerne, men de skal have høj kvalitet, for at hun går om bord i dem, og lydbøger virker kun, når de er faglige, eller det er Knud Romer, der læser sine egne bøger op.

Sarah Müllertz bruger også bøger professionelt, når hun kan slippe af sted med det, selv om det er sværere i store virksomhedsindretninger. Og så alligevel:

»Hos Henning Larsen har vi netop nyindrettet hele tegnestuen, og vi fandt ud af, at langt flere medarbejdere brugte biblioteket, end vi troede. Derfor endte vi med at udvide det og flytte en sofa derind, for biblioteket er lige så meget et rum, hvor du kan besøge for at finde ro. At sætte dig i sofaen og være omgivet af bøger. Et sted, du rækker ud og ind i en verden af viden og muligheder. Det, synes jeg, er en vigtig erkendelse. At bøger og det analoge betyder mere, end vi tror, fordi de appellerer til langsommeligheden og er mental føde i en hurtig verden«.

Foto: Jacob Ehrbahn På Sarah Müllertz’ natbord har der de seneste15 år ligget ’Kongens valg’ af Johannes V. Jensen sammen med andre bøger, der er i gang med at blive læst.

I Sarah Müllertz’ hus vandrer bøger rundt i et konstant flow mellem bogreol, læsehjørne og natbord.

»Bøgerne på mit natbord og i vindueskarmen ved læsebriksen er igangværende, altså næsten færdige eller på vej til at blive læst, mens bøgerne i bogreolen er færdige eller slet ikke læst«.