Kvalitetsstempel til glas og keramik Nu kommer det til at tage længere tid at uddanne sig til keramik- og glaskunstner Uddannelsen craft: glass & ceramics skal fremover være en professionsbachelor.

De studerende, der ønsker at tage en uddannelse inden for glas og keramik på Kunstakademiet, kan se frem til, at de fra efteråret 2019 ikke kun skal tilbringe tre år på Bornholm, men tre og et halvt år.

Akkrediteringsrådet har netop besluttet, at uddannelsen craft: glass & ceramics, som bliver udbudt i Nexø af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), fremover skal være en professionsbachelor, hvilket betyder, at den nuværende treårige uddannelse forlænges med seks måneder.

Uddannelsen bliver den første kunstneriske professionsbachelor i Danmark. En professionsbachelor er en afsluttet uddannelse, der typisk retter sig mod et bestemt erhverv, som praktikperioderne knytter sig til. Praktikforløbet bliver længere, så der fremover vil være to fulde semestre praktik.

Ifølge en pressemeddelelse fra KADK betyder den nye akkreditering, at uddannelsen bliver »endnu mere erhvervsrettet og får et stærkere fokus på netværksopbygning, uden at gå på kompromis med det kunstneriske fokus, som netop gør keramik og glaskunst fra Bornholm så efterspurgt«.