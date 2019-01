Ugens kiksede design: Noget design skal tøjles. Det gælder våben og køretøjer. Det burde også gælde fyrværkeri

I Danmark er fyrværkeri en folkeret. Det betyder, at vi hvert år accepterer, at flere hundrede kommer til skade, og at mange får ødelagt deres syn.

Fyrværkeriet menes at stamme fra Asien, men har været udbredt på vores breddegrader siden 1500-tallet. Engang var det kun adelen og den øvrige overklasse, der havde midler til at købe et stykke fyrværkeri, som kunne oplyse himlen med de smukkeste farver og mønstre.

I dag er det os alle, der kan købe fyrværkeri, og der bliver skudt voldsomt af i dagene op til årsskiftet og især omkring kl. 24 på selve nytårsaften. Det gør vi selvfølgelig for at markere, at vi træder ind i et nyt år, ligesom vi også bruger fyrværkeri, når der holdes store fester, eller når Tivoli lukker lørdag aften.

I forbindelse med dette nytår blev 225 behandlet for fyrværkerirelaterede skader. 7 af dem var børn med øjenskader, hvoraf de 4 er så alvorlige, at børnene kan miste synet. Det hører vi hvert år, men med tiden er der kommet mere fokus på brugen af sikkerhedsbriller frem for på brugen af fyrværkeri.

Selvfølgelig skal man bruge sikkerhedsbriller, når man fyrer raketter af, men hvem siger, at vi skal skyde fyrværkeri af? Hvorfor er det muligt at stille sig op midt i en folkemængde og skyde krudt af, efter at man har indtaget adskillige glas vin? Hvorfor beskæftiger ingen sig med det absurde i, at folk løber rundt med den slags farligt legetøj, og at det hvert år koster millioner af kroner i udrykninger, indlæggelser og oprydning?

I mange lande er der tradition for, at store og små byer arrangerer fyrværkeri. Det koster ingen menneskeliv, og det ødelægger ikke børns øjne.

Noget design skal tøjles. Det gælder våben og køretøjer. Det burde også gælde fyrværkeri.