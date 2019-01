Ugens kiksede design: Hvor mange ananasplanter har måttet lade livet for sådan et par sko?

Boss har designet et par sko i plantematerialet Piñatex. Det får de ros for, men kritikere spørger, hvor bæredygtigt designet egentlig er, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

Selv om man går op i bæredygtighed og er hoppet på den veganske bølge, behøver ens påklædning jo ikke ligne noget fra vikingetiden. Derfor er alverdens tekstilproducenter i øjeblikket på jagt efter materialer, der ikke belaster kloden, og som ikke hidrører fra levende væsener som køer, får, fisk og andre dyr, der kan flås.

KLUMME Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Sådan et materiale er tekstilet Piñatex, der kommer fra ananasplanter og er blevet udråbt til at være veganernes svar på læder. Modeproducenten Hugo Boss har netop lanceret en gummisko, som er lavet i Piñatex og farvet med en plantebaseret tekstilfarve.

Ifølge Boss er skoene derfor et rent vegansk produkt, og da de tilmed er pæne, må man formode, at de bliver et hit hos det publikum, der er villige til at betale mange penge for et par sko, samtidig med at de pudser deres klimaglorie.

Det er designtidsskriftet Dezeen, der fortæller om Piñatex og om Boss’ veganske sko på sin hjemmeside. Dezeen forklarer også, hvordan palmetråde kan bruges som traditionelle tekstiltråde, og læser man kommentarsporet under artiklen, er der stor ros blandt læserne til Boss for at komme med et par pæne veganske sko. Men flere læsere kunne godt tænke sig at høre, hvor mange ananaspalmer der har lidt døden for sådan et par sko, og hvordan det har belastet miljøet at skabe det nye materiale.

Det kommer Dezeen ikke med en forklaring på, men kommentarerne understreger det dilemma, som mange designere står med i disse år. Hvordan kan man fortsætte med at skabe gode produkter, samtidig med at man begrænser sit pres på miljøet? Hvordan kan man som smykkekunstner bruge materialer, man ved er fundet dybt nede i jorden og udvundet med stor energi? Hvordan kan man tegne møbler, hvor materialerne kommer fra den anden side af Jorden? Og hvordan kan man overhovedet fortsætte med at være kreativ, når selv ikke de mest bæredygtige produkter er bæredygtige nok?

I lang tid har designerne måttet diskutere med sig selv, om vi har behov for flere stole, borde og bogreoler. Nu må de overveje, om de overhovedet kan arbejde mere – medmindre de selvfølgelig beslutter sig for kun at skabe ting, der har direkte relation til vores klimaudfordringer.

Boss’ bud på et par veganske sneakers er måske ikke perfekt, for der skal nok en del blade til at skabe sådan et par sko. Men det er sikkert et skridt i den rigtige retning.