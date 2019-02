Fin kunsthåndværkerbutik i København lukkede: Nu har innovativ designer overtaget lokalerne

Indtil for nylig var det Butik for Borddækning, der holdt til i Møntergade 6 i det indre København. Men efter at den fine kunsthåndværkerbutik er lukket, er lokalet nu overtaget af af tekstilkunstneren Anne Fabricius Møller og omdøbt til Udstillingssted for Tekstil.

Fredag 7. februar bliver dørene slået op for udstillingen ’stil o teks’, som ikke færre end 22 tekstilkunstnere bidrager til. Anne Fabricius Møller har allieret sig med vævere som Ane Henriksen, Karin Carlander og Anne Mette Larsen. Hun har inviteret tekstiltrykkerne Margrethe Odgaard og Louise Sass til at deltage, og så har hun fået brodeuse Berthe Bramsen og strikdesigner Marianne Johnstad til at være med. Der også skabt en lille stol til udstillingen, et gæstehåndklæde og en udstillingsvase.

Anne Fabricius Møller er en af vores mest innovative tekstildesignere. Hun har blandet andet udstillet sine stoftryk flere gange, hvor hun har brugt ting, som hun har fundet på gaden i København – lige fra cykelkurve til hårspænder – som grafiske elementer på lange baner stof.