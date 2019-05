Ugens bedste designobjekt: Her er koppen, som mangler i valgkampen

FOR ABONNENTER

Keramikeren Lars Rank har i flere år skabt underfundig keramik sammen med forfatteren og billedkunstneren Tomas Lagermand Lundme. Under overskriften You Little Teapot laver de lysestager, tepotter, tallerkener og vaser med påmalede udsagn, der både er kommentarer til samtiden og små poetiske værker. Et af deres krus påstår: ’Jeg er godt nok ikke keramik-typen’, mens en lysetage siger: ’Tak, fordi du har tændt mig’, og en vase ærgrer sig over sit ophav med ordene: ’Øv, jeg er ikke en Lyngby-vase’.