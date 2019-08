Er du vild med japansk manga? Så skal du da have et par robotsko designet af en verdensberømt kunstner

Mode. Mangafans kan godt begynde at finde kreditkortet frem. For omkring 4.100 kroner kan de nemlig erhverve et par såkaldte sneakers, der er inspireret af robotten Zaku fra den japanske tegneserie ’Mobile Suit Gundam’. Zaku ligner en omvandrende dræbermaskine – ja, vel nærmest en tankvogn – og derfor er skoene bevidst designet, så de er lige så store og klodsede som ham.

Det er den japanske popkunstner Takashi Murakami, der har designet skoene, som kun kan erhverves gennem hans egen hjemmeside, skriver det internetbaserede kunsttidsskrift Artnet.com. For tre år siden så han et par store klodsede gummisko fra det eksklusive modehus Balenciaga og besluttede, at hvis han skulle designe et par sko, skulle de være i overstørrelse og ligne de sko, som blev brugt af robotten Zaku i mangaserien ’Mobile Suit Gundam’, der var kult i 1980’erne.

Mens Murakami arbejdede på skoene, der har navnet TZ BS-06, kom han i kontakt med Porter Yoshida & Co, som skaber klassiske japanske tasker – blandt andet til et aktivt friluftsliv. Derfor er Murakamis sneakers nu udstyret med tasker på størrelse med små punge, som man kan sætte på siden af skoene. På den måde kan man opbevare sine penge og nøgler på siden af skoene, samtidig med at man bevæger sig let igennem byen, akkurat som Zaku, der trampede over selv den største forhindring, som var det små myretuer, han forcerede.