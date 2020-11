Designeren Cecilie Manz: »Det er en gave at få lov til at arbejde med nørder«

»Dette lille bord tegnede jeg for flere år siden og fik det først gjort helt færdigt til Snedkernes Efterårsudstilling sidste år. Jeg har i mange år arbejdet med læder som et hængslende materiale, og dette bord består udelukkende af to materialer: massivt træ og læder. De to materialer er ligeværdige og vil følges ad og få den samme patina gennem årene. Møblet har den samme kvalitet alle vegne. Der er ingen forskel på under- og overflade. Det er, hvad det er. Man modtager bordet i en flad pakke, så man skal selv vippe de to sider omkring sargen og sætte de to kiler i. Det skulle gerne være lige så selvforklarende og enkelt at samle møblet, som det ser ud«.

»Det bliver produceret af Takt, som er et af de virkelig gode, nye tiltag i møbelbranchen. De gør tingene helt anderledes. De sælger kun online, så de sparer hele forhandlerledet. Møblerne koster dermed mindre, men har stadig høj kvalitet. Og så er alt bæredygtigt og flatpack. Man har jo længe kunnet få økologiske servietter og andet, men i møbelbranchen er det forholdsvis nyt, at en producent siger, at alt skal være Svanemærket. Men sådan er det: Vi skal tænke over, hvilket træ vi bruger, hvilken lak vi bruger, hvor læderet kommer fra, og hvordan CO 2 -aftrykket er osv. Man bliver glad, når der sker gode tiltag i ens branche«.

Plintbord, fra 4.695 kr. Takt, taktcph.com