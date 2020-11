Ekspert: Sådan bliver boligmoden i 2021

Corona er forhåbentlig en saga blot, når den længe ventede vaccine ankommer. Til gengæld tyder meget på, at den ændring i forbrugsvaner og adfærdsmønstre, som pandemien har ført med sig, ikke fordufter med en vaccine. Det mener i hvert fald antropolog og fremtidsforsker med speciale i design Rikke Skytte.

»Corona er spændende set ud fra et design- og adfærdsperspektiv. Virussen har startet en krisefornemmelse, der helt konkret udmønter sig i, at vi er blevet nødt til at indrette hjemmekontor og se på, hvordan boligen optimalt set kan zoneinddeles og fungere, når hele familien er hjemme og skal arbejde og undervises på én gang«, siger hun.

Med en sygdomstrussel hængende over hovedet er vi begyndt at give plads til ikke bare at drømme om at bestemme mere over vores egen tid, men også at tage mere ejerskab over vores tid, siger fremtidsforskeren.