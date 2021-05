Dyr kan også havne i retten. Og de har krav på at blive hørt

Sebastian de la Cour (tv.) og Ben Clement har ladet sig inspirere af de mange dyremotiver, der i forvejen er rundtomkring i Retten i Aarhus, til at lave de trærelieffer, der skal pryde den del af retten, der skal huse familieret og fogedret. Og så gravede de ned i gamle beretninger om sager, hvor dyr er blevet stillet for en domstol. Blandt andet blev en so i 1386 stillet til ansvar for at spise hovedet af et spædbarn og dømt til hængning.