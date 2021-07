Uansvarligt og farligt: Lego-lignende pistol vækker vrede i Billund

Efter en tur med Legos advokater har den amerikanske våbenfabrikant Culper Precision valgt at stoppe salg og markedsføring af en pistol, der er lavet til at ligne, at den er lavet af Lego.

Det skriver BBC. Salget er stoppet, da Lego har krævet det. Det skete ifølge Washington Post, fordi flere foreninger, der kæmper mod udbredelse af våben i USA, har klaget.

»Dette her er mere end uansvarligt og farligt. Selv når våben ikke ligner legetøj, kommer børn til at bruge dem«, skriver stifteren af foreningen Moms Demand, Shannon Watts, eksempelvis.

Til Washington Post beskriver ejeren af Culper Precision, Brandon Scott, Legos henvendelse som ’høflig men kontant’. Og siger, at han blev rådgivet af sin advokat om, at Lego nok havde en sag, hvis selskabet fortsatte salget.

Den Lego-lignende pistol ’Block19’ - et ordspil på den noget kedeligere udseende men ligeledes dødbringende pistol ’Glock19’ - var kun til salg kort tid og Brandon Scott siger, at der er solgt ’under 20’ af den.

I en længere tekst på selskabets hjemmeside er det dog tydeligt, at selskabet mener kritikken er helt forfejlet.

Selskabet og Brandon Scott fastholder, at pistolen skulle sprede kendskabet til - og glæden ved - skydevåben.

I udtalelsen skriver selskabet, at det får ’kvalme over de sidste 30-40 års udvikling’, hvor selskabet mener, at retten til at bære våben er knægtet af frygt for kritik.

»Vi byggede den for at understrege den rene glæde i skydesporten«.

»Hellere end at leve i frygt for stemmer på sociale medier valgte vi at lancere Block19 i et forsøg på at sige, at det er ok at eje et våben uden at gå i camouflagebukser. Og at det at eje og affyre skydevåben ansvarligt er en sjov aktivitet«, skriver selskabet på sin hjemmeside.

ritzau