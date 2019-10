»Marvel-filmene er ikke rigtige film«: Stjerneinstruktører går til angreb på superheltegigant

Av, av, Avengers.

Den Oscarbelønnede filminstruktør Francis Ford Coppola er nu ude med en kritik af det Disney-ejede produktionsselskab Marvel.

Instruktøren bag blandt andet ’Godfather’-trilogien er enig med filminstruktøren Martin Scorsese, der for et par uger siden udtalte, at Marvel-film ikke er rigtige film. Coppola mener selv, at superheltefilmene af Marvel er en sølle omgang. Det skriver The Guardian.

Til Lumière-filmfestivalen i Lyon, som blev afholdt fra 12.-20. oktober, udtalt Coppola til en journalist:

»Når Matin Scorsese siger, at Marvel-filmene ikke er rigtige film, har han ret, fordi vi forventer at lære noget af biograffilm. Vi forventer at få et eller andet ud af det, noget oplysende, noget viden, noget inspiration«.

Han fortsætter: »Jeg forstår ikke, at folk får noget ud af at se den samme film om og om igen. Martin (Scorsese, red.) var venlig, da han udtalte, at det ikke er film. Han sagde ikke, at de er afskyelige, som jeg siger det«.

Martin Scorseses udfald mod filmene fra Marvel Studio, som blandt andet har lavet ’Avengers’-filmene, har allerede mødt modstand i branchen. Andre instruktører som James Gunn (’Avengers’, ’Suicide Squat’, ’Guardians of the Galaxy’), Joss Whedon (’Avengers’, ’Justice League’), Kevin Smith (’Masters of the Universe’) og Taika Waititi (’Thor’) tager afstand fra den hårde kritik.

James Gunn har skrevet et modsvar til Coppola og Scorseses på Instagram. Gunn kritiserer de to instruktører for at være fordomsfulde og ude af trit med tiden. Han skriver yderligere, at det ikke er alle, der evner at sætte pris på superheltegenren: »Selv ikke nogle genier«.