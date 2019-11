Ny Netflix-dokumentar gør dig paf: Han blev dømt til døden på baggrund af 45 år gamle øjenvidner

Var John Demjanjuk, der levede et stilfærdigt familieliv i USA, i virkeligheden en berygtet nazist, som fortjente at blive dømt til døden? Den nye Netflix-dokumentarserie ’The Devil Next Door’ giver os endnu engang mulighed for at gå i kollektivt selvsving over et retssagsdrama.