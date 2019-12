Se trailer til den sidste 'Klovn'-film: Mia vil skilles fra Frank, og han må bare sidde tavs i nabohuset og se på

’Klovn The Final’ kommer til at udgøre det sidste ben på filmtaburetten om den moderne mand. Denne gang er det ægteskabet og kærligheden, der udsættes for prøvelser i form af Casper og Franks løgne.

Kan man godtgøre gemme (læs: tilfangetage) en au pair fra Thailand i sin kælder, mens man holder en Lars-Lars-dag?

Må man tage et billede af en lille drengs tissemand, mens han sover? Og er det okay at have sex med sin bedstevens datter i et øjebliks fuldskab?

Siden ’Klovn’ fik premiere i 2005 som serie og sidenhen som film i 2010, har duoen Casper Christensen og Frank Hvam forsøgt at besvare grænseoverskridende spørgsmål som ovenstående i hobetal. Nu presser et nyt spørgsmål sig på: Varer kærligheden for evigt?

Det er spørgsmålet, Frank må stille sig selv i den nye film ’Klovn The Final’, da han under fejringen af sin 50-års fødselsdag får overbragt nyheden om, at Mia overvejer at lade sig skille.

Filmen er den tredje og sidste i trilogien om den moderne mand, der får premiere 30. januar 2020.

Løgne i kærligheden

Casper mener, at den tvivlende Mia skal lægges på is, hvorfor han foreslår en weekendtur til Island.

De misser flyet efter en dum misforståelse, og så sidder de i saksen: De er ikke klar at se det i øjnene, der venter dem derhjemme. De søger derfor ly i Lars Hjortshøjs tomme luksusvilla, der ligger lige over for Frank og Mias hus.

Da et vulkanudbrud i Island lukker luftrummet over østaten på ubestemt tid – og vennerne er ’forhindret’ i at komme hjem – ser Frank på sit liv udefra med realitiske øjne: Mia er faktisk ved at forlade ham. Så hvad kan han gøre?

Netop det finder publikum ud af i det kommende år på en sidste tåkrummende og pinagtig Klovn-rejse på det store lærred.

’Klovn The Final’ har premiere ti år efter den første film og fem år efter den anden. Hvor de to første film tager udgangspunkt i henholdsvis faderskabet og venskabet, kommer den sidste film til at handle om ægteskabet.

Trilogiens afsluttende kapitel får således kærligheden som tema og bliver samtidig ’Klovn’-taburettens sidste ben.

'Klovn The Final' har premiere 30. januar.

’Klovn The Final’ er skrevet af Casper Christensen og Frank Hvam, og den er instrueret af Mikkel Nørgaard, som også instruerede ’Klovn The Movie’ (2010) og ’Klovn Forever’ (2015), der tilsammen solgte over 1.3 millioner biografbilletter.

Filmen distribueres af Nordisk Film Distribution og produceres af Nutmeg Productions.