Spike Lee skriver historie som juryformand i Cannes

Det bliver den amerikanske instruktør Spike Lee der skal stå i spidsen for juryen, når filmfestivalen i Cannes finder sted fra 12.-23. maj, skriver Indiewire.

Spike Lee står blandt andet bag film som ’Malcolm X og ’Do the Right Thing’ og bliver den første sorte amerikaner, der får det prestigefyldte job som juryformand.

Spike Lee bliver ikke bare den første afroamerikanske juryformand i Cannes, han er også beæret over at være »den første person fra den afrikanske diaspora«, der skal stå i spidsen for Cannesfestivalens jury, understreger han selv i en skriftlig udtalelse i forbindelse med offentliggørelsen, hvor han også fremhæver den store betydning, som lige præcis Cannes-festivalen har haft for hans karriere.

Spike Lees debutfilm ‘She’s Gotta Have It’ vandt en pris på festivalen i 1986, hans film ‘Do the Right Thing’ fik verdenspremiere på festivalen i 1989, og hans seneste, ‘BlacKkKlansman’ om højreekstremistiske kræfter i USA, vandt Grand Prix-prisen i 2018.

»Udover at være den vigtigste filmfestival i verden, har Cannesfestivalen haft en stor betydning for min egen filmkarriere. Da jeg blev tilbudt muligheden for at blive formand for juryen, blev jeg både chokeret, glad, overrasket og stolt på samme tid«, siger den 62-årige instruktør i en skriftlig udtalelse.

Spike Lee afløser den mexikanske instruktør Alejandro González Iñárritu som formand for juryen.

Hvem, der ellers skal sidde i årets jury, bliver offentliggjort i midten af april.