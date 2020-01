Niklas Bendtner og Philine Roepstorff skal være stjerner i deres eget realityshow

Til foråret får serien ’Bendtner og Philine’ premiere på streamingtjenesten Dplay. Ifølge kæresteparret skal serien mane de gængse forestillinger om deres jetsetter-liv til jorden for at give seerne et indblik i livet bag den polerede facade.​​​​​​​​​​​​

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det celebre par Niklas Bendtner og Philine Roepstorff har tilsammen mere end 780.000 personer, der følger med i deres liv på Instagram.

Fodboldspilleren og modellens liv gennem de sociale mediers filtre får beskueren til at tro, at parret lever i sus og dus med alt, hvad det indebærer af ski- og badeferier, dyre vaner og reklamer for et væld af luksusvarer. Men det er ikke hele sandheden.

I hvert fald ikke ifølge en pressemeddelelse fra Discovery Networks Danmark, der mandag løftede sløret for en ny reportage- og realityserie med titlen ’Bendtner og Philine’, der får premiere på streamingtjenesten Dplay til foråret.

Serien skal ifølge Discovery Networks Danmark give et indblik i fodboldspillerens største karrieremæssige beslutninger, samt hvordan modellen Philine Roepstorffs omskiftelige liv kræver, at hun rejser verden rundt på arbejde. Men serien handler også om det trivielle liv, der er forbundet med vasketøj og indkøb, hvilket er »et helt andet indblik i parrets liv – som det udspiller sig helt uden filter«, skriver tv-virksomheden.

»Vi vil først og fremmest gerne vise danskerne, at vi er to ægte mennesker, der lever et liv, som er meget mere jordnært, end man skulle tro, hvis man ser på de sociale medier eller læser netaviserne. Jeg er altid blevet opdraget med, at ’den, der lever stille, lever godt’, men det er bare ikke en reel mulighed, når man er det par, vi er«, siger Philine Roepstorff i pressemeddelelsen, hvortil Niklas Bendtner supplerer:

»Både Philine og jeg er vant til at være i mediernes søgelys. Der bliver skrevet mange historier om os, og vi oplever ofte, at det kun er den halve sandhed, der kommer frem. I min bog fortæller jeg om de op- og nedture, der har præget mit liv og min karriere indtil nu, og denne serie er en naturlig fortsættelse af den fortælling«, siger han og forklarer, at parret ikke har været interesseret i, at serien skulle blive »en glansbillede fortælling« med dem som hovedpersoner.

Karriereskift?

Bogen, der refereres til, er Rune Skyum Nielsens ’Niklas Bendtner – Begge sider’, der af Politikens anmelder Erik Jensen fik fem hjerter. I sin anmeldelse skrev han blandt andet:

»Det er en urovækkende beretning fra fodboldens overhalingsbane, hvor den larmende tomhed efter dommerens sidste fløjt er helt enorm. Og dermed en både velfortalt og velplaceret advarsel mod at tro, at et liv med penge, vip-pladser, sprut og sex i uhæmmede mængder er lykken«.

Niklas Bendtner har spillet for den engelske storklub Arsenal, tyske Wolfsburg og blev senest hentet til danske FC København tilbage i september. I december kom nyheden så om, at han ikke ville få forlænget sin kontrakt, der udløb ved årsskiftet.

»Jeg er nok en smule skuffet. Måske burde det være blevet til meget mere, måske var det lige tilpas. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, at jeg vil tænke mig godt og grundigt om, inden jeg melder noget drastisk ud om min fremtid. Lige meget hvad har den meget at byde på«, skrev Nicklas Bendtner på Instagram.

Som det ser ud nu, er han fortsat ’klubløs’.

DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kraul vurderer over for DR, at serien ’Bendtner og Philine’ måske er et tegn på, at fodboldspilleren har indstillet sin karriere – i hvert fald på europæisk topplan:

»Sådan et program er ikke foreneligt med at være spiller i en større europæisk klub. Man kan simpelthen ikke forestille sig, at hans seneste klub, FC København, for eksempel ville synes, at det er fedt, at en af deres spillere er stjerne i sit eget program – klubber på det niveau vil selv styre informationsstrømmen«.