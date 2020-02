Netflix-serien 'BoJack Horseman' ligner en helt almindelig animeret komedie for voksne. Det er det ikke

Det, jeg tænker, når jeg ser 'The Goop Lab' er: Aldrig har kynisk kapitalisme svøbt sig i mere forførende hippie-kluns

Det skriger til himlen, at Gwyneth Paltrow, der har bygget en millionforretning op på at få kvinder til at dampe deres skede, prøver at bilde os ind, at hun er på kvinders side.