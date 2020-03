CPH:DOX vil streame talks og debatter med Edward Snowden og Leif Davidsen

Automatisk oplæsning

For at modvirke spredning af coronavirus har CPH:DOX, en af verdens førende dokumentarfilmfestivaler, aflyst alle fysiske filmvisninger og arrangementer.

En stor del af programmet er dog migreret til såkaldte digitale biografsale, så filmene kan ses fra hjemmet, og mandag eftermiddag oplyste festivalens ledelse, at man også vil afvikle og livestreame et lille udvalg af de arrangementer, der ellers var blevet aflyst.

Fakta: CPH:DOX CPH:DOX blev grundlagt i 2003, og har siden udviklet sig til en af verdens førende festivaler for dokumentarfilm. Afholdes hvert år i København, og havde i 2019 et besøgstal på 115.000. I år er alle fysiske arrangementer og filmvisninger aflyst pga. fare for coronasmitte. I stedet præsenterer CPH:DOX et digitalt program, hvor film og debat-arrangementer kan streames online. Billetter til filmvisningerne købes på festivalens hjemmeside www.cphdox.dk. Det er ligeledes her, man vil blive dirigeret videre til festivalens digitale platform. Adgang til streaming af film koster 45 kr. per billet, mens debat-arrangementerne kan streames gratis. CPH:DOX løber fra 18.-29. marts 2019. Vis mere

Oprindeligt havde festivalen planlagt mere end 160 debatter, talks og masterclasses, der skulle afholdes steder som Charlottenborg Kunsthal, Bremen Teater og i flere af hovedstadens biografsale. 15 af disse arrangementer vil nu blive afviklet digitalt, og de vil ifølge en pressemeddelelse fra festivalen gå i »dybden med emner som stofmisbrug blandt unge, kampen for selvstændighed i Grønland, krænkelser på nettet og kunstig intelligens«.

Snowden med fra Rusland

Festivalen oplyser også, at programmets vel nok mest profilerede arrangement – en paneldebat om kunstig intelligens og overvågning med whistleblower Edward Snowden – vil blive gennemført digitalt. Snowden vil deltage via en videoforbindelse fra sit eksil i Rusland, og herhjemme vil Henrik Molkte, viden- og techredaktør fra DR, moderere samtalen og videreformidle spørgsmål, som det digitale publikum kan indsende via streamingplatformen.

5 live-debatter, der kan streames under CPH:DOX 17. marts: Er det på tide, at Grønland opnår selvstændighed? Paneldebat med politiker Tillie Martinussen, aktivist Paninnguaq Heilmann, forfatter Iben Mondrup og journalist Martin Breum. I anledning af filmen ’Kampen om Grønland’. 19. marts: Har Margaret Atwood skabt en ny genre af dystopi-litteratur? Forfatterne Dennis Gade Kofoed og Ursula Andkjær Olsen i en samtale med litteraturanmelder Kamilla Löfström. I anledning af filmen ’Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power’. 22. marts: Kan en russisk systemkritiker i eksil få skovlen under Putin? Rusland-ekspert og forfatter Leif Davidsen i samtale om Mikhail Khodorkovskij. I anledning af filmen ’Citizen K’. 23. marts: Hvad betyder kunstig intelligens for den gennemgribende overvågning, vi oplever i disse år? Whistleblower Edward Snowden i samtale med DR’s viden- og tech-korrespondent Henrik Moltke. I anledning af filmen ’iHuman’. 24. marts: Hvad skal forældre stille op, når deres børn oplever at være født med det forkerte køn? Paneldebat med bl.a. Helge Sune Nymand fra Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, afdelingslæge Mette Ewers Haahr fra Sexologisk Klinik, Helle Jacobsen fra Amnesty International og journalist Søren Villemoes fra Weekendavisen. I anledning af filmen ’Little Girl’. Vis mere

»De sidste fire døgn har vi arbejdet på at sikre en digital platform, der kan køre vores festival. Det er ikke mange dage og er tæt på en umulig opgave. Vi håber af hele vores hjerte, at alt fungerer, når tæppet går op. Hvis der er begynderfejl, så bær over med os ... Vi gør vores allerbedste, og vi glæder os til at dele hele programmet med publikum«, lyder det fra festivaldirektør Tine Fischer i pressemeddelelsen.

Det vil være gratis at streame live-debatterne, mens det koster 45 kr. per billet til visningerne af de 40 nye dokumentarfilm, der på nuværende tidspunkt er blevet offentliggjort til det digitale festivalprogram.

CPH:DOX løber fra 18. til 29. marts 2020. Det samlede program for både filmvisninger og live-debatter kan ses på festivalens hjemmeside. Programmet opdateres løbende.