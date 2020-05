CPH:DOX-direktør kritiserer DR for at fjerne døre for dokumentarister

I Danmark har public service-tv stor indflydelse på, om en dokumentarfilm kan realiseres. Flere mener, at det er blevet vanskeligere at få støtte til kunstneriske dokumentarfilm i de seneste år.

DR og TV 2 er ikke bare vigtige vinduer, når danske producenter skal have vist deres dokumentarfilm for et større publikum. Public service-institutionerne er også afgørende for, om danskproducerede dokumentarfilm, der søger støtte af Det Danske Filminstitut og lignende institutioner, bliver til noget.