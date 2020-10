Ny svensk krimi er mere vanedannende end snøfler

De fleste danskere har et forhold til kagesnacken snøflen, denne rektangulære klæge, vekaoovertrukne blanding af småkage og skoletidens studenterbrød: Vi spiser dem med både god appetit og en smule skam.

For vel er der ikke tale om konditorkunst fra La Glace; snarere er vi ovre i noget industrielt sukkersnavs. Men kommer der et lag snøfler eller to på bordet, er de væk, hurtigere end man kan nå at sige palmeolie og emulgator.

Og bagefter sidder man tilbage med en sær smag i munden og en følelse af at have spildt kalorieindtag, som kunne være brugt mere formålstjenligt.