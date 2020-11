Derfor er årets bagedyst så kedelig

Selv de mest hardcorefans af ’Den store bagedyst’ er enige om, at årets udgave hører til de mindre mindeværdige. Godt nok var det en overraskelse, at to af deltagerne, Emil og Caroline, blev så glade for hinanden, at amorinerne brød ud i højlydt sang. Men den forstummede brat, da bagedommerne først skilte parret ad og siden viste den tilbageværende part teltdøren.

Årsagen til den lidt fade fornemmelse, som sæson 2020 efterlader seerne med, skal findes i manglen på det, man i underholdningsbranchen kalder for big personalities, altså flamboyante, ekstraordinære aktører, der i sig selv eller ved deres præstationer kan bære programmet. Som det var tilfældet med vinderne Tobias Hamann i 2014 og Frederikke Legaard i 2019 eller populære deltagere som lattermilde Iben Devantier i 2016 og den cool seniorbager Rosa Kildahl fra 2017.

Sådan nogle har vi ikke i år, og rigtig meget tyder på, at det bliver den dygtige biologistuderende Mads Eg Andersen, der løber med trofæet efter en solid og næsten udadlelig indsats i de fleste discipliner og afsnit. Ikke et ondt ord om ham. Han vil bare ikke gå over i historien som andet end en vinder blandt andre. Akkurat som Daniela Hansen fra ’Robinson Ekspeditionen’ 2008, Chresten fra ’X Factor’ 2013 og Anders Halsskov-Jensen fra ’Masterchef’ 2015. De vandt, og så var det det.