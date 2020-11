Så døde Darth Vader også i denne galakse

I en fjern galakse for længe, længe siden er det ikke ligefrem nogen nyhed. Der er det nemlig flere tidsaldre siden, at en af universets suverænt ledeste skurke tog billetten. De forkvaklede rester af mennesket Anakin Skywalker, der lod sig lokke af den mørke side og under navnet Darth Vader gik omkring med lange skridt, pakket ind i sorte gevandter og brummede sine ordrer bag en sort, glinsende maske og hjelm, som her i galaksen langt senere ser ud til at have inspireret Nazityskland til udformningen af dets uniformer.

En menneskelig tragedie. Og et intergalaktisk røvhul af rang.

Men nu er skuespilleren bag masken også tjekket ud på lidt mere velkendte koordinater og her i vores egen tid, oplyser hans agent. Og i de 85 år, David Prowse fik her i solsystemet, nåede han at opleve og udrette lidt af hvert.