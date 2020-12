Man tror, det er løgn: HBO-serie forudså pandemi, mundbind, afstand og karantænekuller

Både ledelsen på den tyske kanal ZDF og seriens skaber, Christian Alvart, var i tvivl om, hvorvidt thrillerserien ’Sløborn’ skulle have premiere som planlagt på tysk tv i sommer. Kunne man byde seerne et underholdningsprodukt, der minder så meget om den igangværende coronakrise? En serie om en virusmutation fra Kina, der lammer hele kloden. Var det for tidligt?

Vi diskuterede noget lignende herhjemme tidligere på året, da Ole Christian Madsens ’Krudttønden’ havde premiere allerede fem år efter terrordrabene i København. Men med den tysk-dansk producerede pandemi-thriller ’Sløborn’ er der faktisk tale om en tilfældighed af de mere spektakulære. For selv om en stor del af handlingen drejer sig om restriktioner med afstand, mundbind og afspritning, er der tale om ren fiktion. Optagelserne foregik nemlig i 2019 længe før det første udbrud i Wuhan.

Det er næsten ikke til at tro, når man som dansker ser ’Sløborn’ her et godt stykke inde i anden bølge, hvor hverdagen med coronarestriktioner er blevet en trættende rutine.