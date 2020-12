Disney ånder Netflix i nakken og afslører nye satsninger

Walt Disney har torsdag annonceret, at der er en ny ’Star Wars’-film på vej, der efter planen skal udkomme til jul i 2023, oplyser selskabet på et investormøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Filmen har fået titlen ’Rogue Squadron’, og den skal efter planen instrueres af den amerikanske instruktør Patty Jenkins. Hun er blandt andet kendt for at have instrueret superheltefilmen ’Wonder Woman’ fra 2017.

Ifølge mediet Indiewire oplyser filmselskabet Lucasfilm i en meddelelse, at den nye film vil introducere publikum for en »ny generation af starfighter-piloter (en form for jagerfly, red.)«, og at de berømte Jedi-krigere ikke kommer til at medvirke i filmen.

Puster Netflix i nakken

Annonceringen af den nye film var dog langtfra det eneste es, som Disney havde i ærmet torsdag. På investormødet kunne selskabet også fortælle, at Disney planlægger en aggressiv udvidelse af Marvel- og Star Wars-franchiset på selskabets streamingtjeneste Disney+.

Underholdningsgiganten vil således frigive 10 nye tv-serier i hvert af de to franchises i løbet af de næste få år. Det inkluderer blandt andet to spin-off-serier af den anmelderroste Star Wars-serie ’The Mandalorian’. Derudover vil Disney også frigive 15 originale Disney- og Pixar-film samt 15 Disney- og Pixar-serier på tjenesten.

Den store udvidelse af streamingtjenesten kommer, efter at Disney+ for nylig rundede 86,8 millioner brugere. Dermed har Disney næsten allerede nået tjenestens mest ambitiøse mål for 2024.

I timerne efter præsentationen steg Disney-aktien med fire procent. Samtidig faldt Netflix-aktien med 0,6 procent. Disney har i år kæmpet for at indhente Netflix på det globale streamingmarked, og det er i høj grad lykkedes.

På bare et år har Disney akkumuleret 137 millioner brugere på alle selskabets streamingtjenester, der også inkluderer Hulu og sportstjenesten ESPN+. Til sammenligning har Netflix 195 millioner betalende brugere.

Ritzau