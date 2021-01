Disney+ viser muskler: Fordobler indholdet og hæver abonnementsprisen

Disney+ sætter nu massivt ind med mere indhold til voksne. I december annoncerede mediegiganten, at den fordobler indholdet med den nye ’Star’-sektion, der vil blive fyldt med 1.000 serier, film og tv-programmer til voksne.

Danmark får sammen med en række andre lande i Europa ’Star’ med i Disney+ 23. februar, hvor prisen så også stiger fra de nuværende 59 kroner til 79 kroner om måneden.

Og nu har Disney så afsløret den første række af titler, som kommer på ’Star’, skriver en række internationale medier, heriblandt Techradar og What’s on Disney Plus.

På ’Star’ vil man blandt andet kunne finde gamle blockbustere som ’Die Hard’-filmene, ’Pretty Woman’ og ’Braveheart’, samt populære serier som ’Homeland’, ’Modern Family’, ’The X-files’, ’Lost’, ’How I Met Your Mother’, ’24 Timer’, ’Atlanta’, ’Prison Break’, ’Desperate Housewives’ og ’Family Guy’. Om alle titlerne vil blive tilgængelige i Danmark, er endnu ikke oplyst.

Disney+, der blev lanceret i USA og Canada i november 2019 og siden i resten af verden, har haft massiv succes. På blot et år har tjenesten fået 87 millioner abonnenter på verdensplan.

Selv om der fortsat er langt op til Netflix’ over 200 millioner abonnenter på verdensplan, går udviklingen så stærkt for Disney+, at Disney samlet forventer at komme op på 325 millioner brugere i 2024 til sine streamingtjenester, skriver det indiske erhvervsmagasin BloombergQuint.

Den store motor

Udover Disney+ ejer Disney også streamingstjenesten Hulu, der kun er tilgængelig i USA, samt den amerikanske satellit- og kabel-tv station ESPN. Tilsammen har Disney+, Hulu og ESPN 137 millioner abonnenter i dag.

Men det er Disney+, der er den store motor i udviklingen, og her skal ’Star’ gøre Disney+ til en meget alvorlig trussel mod Netflix – og alle andre streamingtjenester – også når det handler om serier og film til voksne.

For indtil nu har der kun været få serier som ’The Mandalorian’, der for alvor appellerede til det voksne publikum på Disney+.

’Star’, der skal være en slags international pendant til ’Hulu, kommer til at ligge ved siden af sektionerne ’Disney’, ’Pixar’, ’Marvel’, ’Star Wars’ og ’National Geographic’ på Disney+.

Ifølge BloombergQuint planlægger Disney+ at komme op på at bruge mellem 85 og 97 milliarder kroner på brugerindhold i 2024, penge, der skal omsættes i 100 nye titler på Disney+.