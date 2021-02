Listen over alle de ikoniske roller, der IKKE gik til Nick Nolte, er lang og bemærkelsesværdig

Actor, Warrior. Sådan står der, når man slår Nick Nolte op på filmdatabasen IMDB. Skuespiller, Kriger. Det er jo sejt.

Det med krigeren er ganske vist en henvisning til filmen ’Warrior’, som i 2011 sikrede Nick Nolte den seneste af hans foreløbig tre Oscar-nomineringer, men alligevel: Nick Nolte med et ansigt, der efterhånden ser ud, som det er sløset hugget ud i marmor efter en lettere mørbanket model, er en skuespilkunstens kriger. En mand, der har kæmpet mange kampe. Ikke mindst med sig selv.

At han har tabt en hel del af dem, lægger han ikke skjul på. Det er den måde, man lærer på, mener Nolte, der igennem årene har kæmpet med et massivt alkoholmisbrug. Det var på et tidspunkt så massivt, at det fik veninden Katherine Hepburn til syrligt at erklære, at der vist ikke var den rendesten i filmbyen, Nick Nolte ikke var drattet døddrukken om i. Helt så slemt var det nu ikke, mente Nolte. Han havde trods alt ikke ligget i dem allesammen. Kun de fleste.