Mød atleten, der ikke kunne løbe fra sin udåd

Kan De, kære læser, erindre Jonathan Demmes fremragende thriller ’Ondskabens øjne’, der i 1991 fik folk til at gyse over den hyperbegavede seriemorder og psykiater Hannibal Lecter, der kunne finde på at spise sine ofres lever og skylle den ned med chianti? Ham fik FBI-agenten Clarice Starling vistnok skovlen under, selv om det holdt hårdt. Hendes videre færd i livet er omdrejningspunktet for denne nye serie.

Viaplay

Vi er stadig midt i covid-19-pandemien med mundbind, isolation og ildelugtende håndsprit. Og meget passende kan vi så bruge noget af tiden på at kigge tilbage i tiden og lære om dengang for et århundrede siden, hvor den spanske syge rasede og tog livet af store mængder mennesker, fordi Mette Frederiksen ikke var der til at lukke det hele ned og mane til afstand og omtanke. En barsk historie om friske og raske unge mennesker og børn, der pludselig blev meget syge og døde som fluer.