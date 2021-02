5 hjerter: David Byrne laver kun sublime koncertfilm

David Byrne er en af de få rockstjerner, der har formået at finde en kreativ balance mellem kunst og aktivisme. Hvor andre går ud med bombastiske slogans, sætter David Byrne sig op på en cykel og skriver bøger om, hvordan man ved hjælp af en cykel og en guitar samt frodig byplanlægning og verdensomfattende musik kan gøre kloden til et grønnere og sjovere sted.

David Byrne er også en visuelt orienteret konceptkunstner, der bedre end nogen har forstået, at skal en koncertfilm give mening, skal den både være og rumme en forestilling. Som han demonstrerede, da han i spidsen for Talking Heads sammen med Jonathan Demme lavede ’Stop Making Sense’. Og som han nu gør det igen i ’David Byrnes ’American Utopia’’, instrueret af Spike Lee.

Filmen dokumenterer ’American Utopia’-turneen, der i 2018 også bragte David Byrne til Roskilde. Men her i en endnu mere finpudset og raffineret udgave indspillet efter alle film- og musikkunstens regler i Hudson Theatre året efter. Med skiftende kameravinkler får man ikke mindst takket være fugleperspektivet lejlighed til at nyde detaljerne i en elegant showkoreografi.

’American Utopia’ er som koncertfilm et gennemført værk. En musikalsk, filosofisk-humoristisk og æstetisk såvel som politisk totaloplevelse, der trækker på alt fra dadaisme til cyklisme. Et koncept, hvor hjernen og kroppen skal finde en sprød balance inden for rammerne af musik, der både skal rumme alverdens musikalske stilarter og Byrnes bud på små undrende ’Ted Talks’ om alt fra hjernens mysterier til racismens renæssance.

Byrne udtænkte inden turneen et koncept med ’bæreseler’, så alle musikerne uanset instrument kunne gå rundt og spille live på scenen. Til gengæld var der intet andet på scenen end musikerne og deres instrumenter. Alle 11 musikere går i filmen rundt på bare tæer og iført grå jakkesæt, men formår ikke desto mindre takket være deres instrumentale færdigheder at udstråle personlighed og spilleglæde i et lydefrit fungerende ’bigband’.