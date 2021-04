Angsten for ikke at være dygtig har altid siddet i hende

50 år i dag:

Lige siden Louise Mieritz blev uddannet skuespiller, har hun været optaget af at sørge for at få tingene til at ske selv. Så slipper man nemlig for at være afhængig af, at der er nogen, der kommer i tanke om at ringe én op.

Fra midten af 1990’erne og ti år frem var hun eksempelvis medlem af kvindesatiregruppen Emmas Dilemma, og siden hun i 2007 mødte Ditte Hansen i en forestilling på Nørrebro Teater, har de to i den grad fået tingene til at ske selv.

»Det er en hård branche, fordi det er nogle andre, der dømmer, om man er fed nok. Og hvor nogen skal prikke en på skulderen og sige: Det er dig, vi vil have. Det er det, jeg prøver at holde mig fri af«, har hun tidligere sagt i et interview i Politiken.



Det første par år af sit liv boede Louise Mieritz i Aarhus, hvor forældrene arbejdede som journalister. De følgende fire år i Bruxelles, hvor faren var korrespondent for Jyllands-Posten. Så fulgte et par år i Gentofte, inden familien slog sig ned i det indre København.