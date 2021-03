Første tv-interview med Woody Allen i 30 år møder kritik fra egne rækker

Den amerikanske tv-station CBS’ morgenfladeseere var vidner til en noget usædvanlig weekend på skærmen.

Her kritiserede programmets ene vært, Erin Moriarty, sin egen arbejdsgiver ved at gå i rette med stationens ledelse og dennes beslutning om at udgive et endnu ikke vist tv-interview med den omdiskuterede filminstruktør Woody Allen. Det skriver The Hollywood Reporter.

Det er første gang i 30 år, at Woody Allen er blevet interviewet til amerikansk tv, og optagelserne her stammer da også fra i sommer – altså før den meget omdiskuterede og opsigtsvækkende fire timer lange dokumentarfilm ’Allen v. Farrow’ fik premiere på HBO. En film, som forsøger at afdække Allens påståede misbrug af sin nu 35-årige adoptivdatter Dylan Farrow. Og en film, som Allen selv betegner som et karaktermord, da han nægter sig skyldig i alle anklager. »Intet overgreb har nogensinde fundet sted«, har han bl.a. udtalt i forbindelse med premieren på dokumentaren.

Den CBS-ansatte Erin Moriartys kritik i bedste sendetid søndag gik på, at selv om Allen nægter sig skyldig, bør man ikke agere mikrofonholder for en mand, som der eksisterer så voldsomme anklager mod.

Fornyet interesse

Nyhedsstationen CBS News, som har produceret interviewet i sommeren 2020, skriver i en meddelelse til The Hollywood Reporter, at interviewet var blevet lagt på hylden grundet et »aktivt nyhedsår« – med coronapandemien, præsidentvalget og med flere menneskerettighedsprotester på tværs af landet.

Grunden til, at interviewet så nu bliver frigivet, erwifølge CBS News, at der som følge af HBO-dokumentaren er »fornyet interesse for kontroversen omkring filminstruktøren«.

Ikke desto mindre var der også internt på produktionen tvivl om, hvorvidt interviewet skulle sendes. Det fortæller journalist og interviewer Lee Cowen:

»For at være ærlig overvejede vi på grund af den diskussion, som har fyldt på alverdens medier, og af holdninger, både mod og for Allen, om vi overhovedet skulle sende interviewet«, siger han til The Hollywood Reporter.

Men trods kontroversen blev interviewet frigivet.

»Uanset om du tror på Woody Allen, hvad enten du kan lide ham eller ej, håber vi, at du i det mindste vil høre, hvad han har at sige«, tilføjer Cowen.