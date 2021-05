Da han kørte galt, røg også bandet i svinget

The Band har allerede været hovedpersoner i en af historiens mest berømte musikdokumentarfilm. Nemlig Martin Scorseses koncertfilm ’The Last Waltz’, der i 1978 dokumenterede The Bands afskedskoncert med så berømte musikalske venner som Bob Dylan, Joni Mitchell, Eric Clapton og Van Morrison på scenen sammen med bandet.

Eller måske er det mere korrekt at sige, at det blev guitaristen og sangskriveren Robbie Robertsons afskedskoncert. The Band tog nemlig tråden op uden ham, men det blev aldrig tilnærmelsesvis det samme. Synge og spille som fuldskæggede engle kunne de stadig, men stoffer og alkohol havde tæret på den engang så unikke kollektive gnist.

Hvordan The Band blev til The Band, og hvordan bandet efter i mange år at have holdt sammen igennem tykt og tyndt efterhånden begyndte at falde fra hinanden, er emnet for Daniel Rohers solide dokumentar ’Once Were Brothers’, hvor Scorsese er med inde over som ekspertvidne og medproducent.

At ’The Last Waltz’ også i ’Once Were Brothers’ fremstår som den allersidste dans, røber filmens udgangspunkt. Der fortælles med afsæt i Robbie Robertsons selvbiografi. Det er i høj grad hans historie, hans stemme og synsvinkel, der præger historien om det i sidste ende alligevel ikke ubrydelige broderskab i bandet, der i 1965 blev Dylans rejsekammerater ind i den elektriske musik og selv blev et af datidens mest originale amerikanske bands.