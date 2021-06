Næste uges tv: Hvis du ikke er til fodbold

Siden 1965 har DR – hvert tredje og i en periode hvert fjerde år – været vært for den internationale musikdyst Malko-konkurrencen, hvor dirigenter mellem 20 og 35 år kappes om, hvem der er bedst til at svinge taktstokken og få et symfoniorkester, DR’s, til at makke ret – sådan helt primitivt forklaret. Årets konkurrence er på vej ind i den indledende fase, og de tre finalister skal præsenteres for seerne. Mathias Hammer er vært, og det bliver nok hammer-hammer-fedt, tøhø.

DR 2 kl. 19.00