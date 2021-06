Røvsjov blondine med ulvesmil i fåreklæder

At det går op og ned i verden i almindelighed og i showbiz i særdeleshed, er den amerikanske skuespiller, komiker, forfatter og debattør Amy Schumer et levende og meget, meget underholdende eksempel på.

For hun blev født i en seriøst rig overklassefamilie med jødisk baggrund. Tilbragte sine første leveår på Manhattans Upper East Side. Hendes far ejede og var direktør i en virksomhed, der fremstillede pusleborde og andre møbler til babyer. Men først gik firmaet fallit, og dernæst, et par år efter, fik hendes far en alvorlig sygdom. Så familien flyttede til en mere ydmyg adresse på Long Island, hvor Amy gik i skole og forlystede sig og kammeraterne med at terrorisere lærerne verbalt.

Efter studentereksamen flyttede hun til Baltimore og indskrev sig på Towson University. Hun afsluttede i 2003 sine studier med en bachelorgrad i dramastudier, hvorefter hun flyttede tilbage til fødebyen New York for at søge lykken. I første ombæring blev til det yderligere studier hos metodelæreren William Esper, finansieret af aftenarbejde som servitrice.