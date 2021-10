Her skal næste års Eurovision Song Contest holdes

Når det internationale melodigrandprix Eurovision til maj afholdes for 66. gang, skal det foregår i Torino i Italien, oplyser Eurovision i en pressemeddelelse fredag. Sangkonkurrencen holdes over tre dage i maj 2022 på PalaOlimpico, hvor der i 2006 blev afholdt vinter-OL.

Da musikkonkurrencen blev afholdt i 2021, vandt det italienske rockband Måneskin med sangen ’Zitti E Buoni’. Bandets danskklingende navn Måneskin er valgt af bandet unge bassist Victoria De Angelis, der er halvt dansk.

Det var første gang siden 1990, at Italien vandt konkurrencen. Med en Eurovision-sejr vinder man også retten til at afholde næste års show. Efter længere tids spekulationer om, hvilken italiensk by der skal afholde musikkonkurrencen, er det fredag blevet offentliggjort, at den norditalienske by Torino skal være vært.

Danmark røg ud i semifinalen

I 2021 var i alt 39 lande med i konkurrencen. Danmark blev repræsenteret af Fyr og Flamme med sangen ’Øve os på hinanden’. De nåede aldrig i finalen, men røg ud i semifinalen.

Da Fyr og Flamme vandt Dansk Melodi Grand Prix i 2021 og kvalificerede sig som årets Eurovision-repræsentanter, skete det under særlige omstændigheder. Grundet corona blev det danske melodigrandprix nemlig afholdt uden tilskuere i salen i DR Byen. Blandt flere kendte musikere, som deltog i den danske musikkonkurrence i 2021, var Mike Tramp. Han vandt i 1978 Dansk Melodi Grand Prix med sangen ’Boom Boom’.

De seneste 10 år er Danmark røget ud i semifinalen tre gange. Foruden sidste år med Fyr og Flamme skete det i 2015 og 2016. Seneste gang Danmark gik hele vejen til finalen og vandt, var i 2013, da Emmelie de Forest optrådte med sangen ’Only Teardrops’. I 2020 blev Eurovision aflyst på grund af coronapandemien.

ritzau