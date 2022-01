Klar til genåbningen? Her er biografernes største slagnumre søndag

For tredje gang har biograferne i Danmark været lukket helt ned på grund af regeringens corona-restriktioner, men fra på søndag 16. januar vil de store lærreder atter fyldes med levende billeder. Politiken markerer genåbningen ved at pege på nogle af de film, som er blandt de allerførste til at ramme publikums biografhungrende pupiller og øresnegle. Her er noget for enhver.