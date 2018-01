Anmelderne er enige: Gary Oldmans pragtpræstation er og bliver bestemmende for ’Darkest Hour’ som film Frem for alt Gary Oldmans præstation gør ’Darkest Hour’ til en god film, mener landets anmeldere.

Når instruktøren Joe Wrights filmportræt af den veltalende britiske statsmand Winston Churchill er mere end almindeligt seværdigt, skyldes det Gary Oldmans bemægtigelse af sin hovedrolle. Herom synes der at være bred enighed i det danske anmelderkorps, som de seneste dage har taget ’Darkest Hour’ under behandling. Filmen forener »nervepirrende spænding om for længst velkendte begivenheder med livskloge glimt af et menneskes svaghed og styrke«, og det er godt gået, da »det stort set skyldes én skuespillers enestående forvaltning af ... nej: forvandling til sin rolle«, skriver Søren Vinterberg og gav 5 af 6 hjerter her i Politiken, mens Informations Christian Monggaard svinger sig op på bedømmelsen »pragtpræstation«.

Churchill og Oldman sejrer, erklærer anmelderen om værket, hvor kameraerne vanen trods vendes væk fra krigshelvedet på stranden i Dunkerque for at fokusere på Churchill i regeringskontorernes trykkende rum – og på hans tvivlrådighed. En central grund til, at »Oldmans præstation og ’Darkest Hour’ for alvor gør indtryk, er, at der også er tænkt på de stille, introspektive øjeblikke, hvor larger than life-politikeren bliver til et menneske med egen usikkerhed og tvivl«, skriver Monggaard.

’Darkest Hour’ er en gennemført flot og sikkert leveret film, og »alt er som sådan godt«, skriver Frederik Asschenfeldt Vandrup i Jyllands-Posten. Men – for her kommer det – »også uden den nerve, som kommer, når en film er en absolut nødvendighed for filmskaberen«, skriver han og giver 4 af 6 stjerner.

Ad samme linjer kalder Bo Green Jensen i Weekendavisen ’Darkest Hour’ for god, populær historiefortælling, der nok er sober som gammelt tv-teater, men mangler en »konsekvent æstetik eller en kunstnerisk vision, som ’Dunkirk’ til overflod havde«, lyder sammenligningen med Christopher Nolans film fra 2017 om storevakueringen i 1940. »Vildt utroværdigt« bliver det, når instruktøren lader Churchill møde »en murer, en mor med en baby, et sort-hvidt par, en kontorist og en gammelklog skolepige« i et undergrundstog, fortsætter Jensen. Alle vil de kæmpe til den bitre ende, så »med folkets mandat« kan Churchill nu udtale sit berømte: »We shall fight them on the beaches«.

Gary Oldman er og bliver bestemmende for ’Darkest Hour’ som film, konkluderer Jeppe Krogsgaard Christensen i Berlingske:

»Alt er lagt over på ham. På hans stemme, mimik, gestik og ord, ord, ord«.