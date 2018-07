Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Har du set dem alle? Her er den lange liste over danske realityprogrammer Reality-tv findes i dag på alle tv-kanaler. I 2017 kom der mere end et nyt realityprogram om ugen. Politiken har fundet alle de nye danske produktioner, der blev sendt sidste år.

Sidste år sendte de danske tv-kanaler mere end 270 timers nyt dansk reality-tv. Det viser en ny optælling, som Politiken har foretaget. DR, og særligt DR 3, har stået for størstedelen af produktionen i 2017 med 84 timer. TV 2 har produceret 54 timer, Kanal 4, 5, 6’eren har produceret 60 timer og Viasat-kanalerne knap 78 timers reality-tv. Hvorfor de alle bruger greb fra en udskældt genre, kan du læse meget mere om i denne artikel. Her kan du se listen med alle de nye danske realityprogrammer, der blev sendt i 2017: DR 1 På rejse med Riising og mor sæson 2

Brandmænd - Skulder ved skulder Foto: DR Bonderøven sæson 18 og 19

Gift ved første blik sæson 4

52 dage som hjemløs

De unge brugtvognsforhandlere

Generation XL

Landsbykongerne DR 2 Bertelsen på Shikoku 88 DR 3 Alene i vildmarken

De smukke piger

Generation Hollywood

Martin uden X

Petra elsker sig selv

Irina - En diva vender hjem

Drengene på kanten sæson 2

Gina Jaqueline – En sugardaters fortælling

Kæft, trit og uniform

Romaerne kommer

Billet til Kærlighed sæson 2 Foto: DR Samtaler fra swingerklubben

Siri - en prinsesse gi´r aldrig op

Hård udenpå

Rodløs

Født til succes TV 2 Anders & Torben - nye tider

Anders & Torben - den søde juletid

BS & ægteskabsprøven

Da vi ramte loftet

Den perfekte opdragelse?

Føde godt - hjemme bedst

Født til fængsel?

Gutterne på kutterne sæson 3

Holder Danmark i live sæson 3

Korpset - gjort af det rette stof Foto: TV 2 Kurs mod fjerne kyster sæson 4

Årgang 0 sæson 17

Nybyggerne sæson 3 TV 2 Zulu Pigerne Foto: Anders Ingvartsen / TV 2 Zulu TV 2 Fri Hellas have

Fri Ja for Fanø!

Fri Kurs mod fjerne kyster ekstra TV3 Paradise Hotel sæson 13

Forsidefruer sæson 1 og 2 Foto: Janus Nielsen Linses BB 2018 Linses BB 2018 Foto: Janus Nielsen Familien fra bryggen sæson 11 og 12

Familien Nielsen TV3+ Robinsonekspeditionen sæson 19 Viafree Mit Paradisoliv Kanal 4 Kærlighed ved første swipe

Mænd på barsel sæson 2

Rasmus Nøhr – kærlighed, karriere og konkurs

Sandheden om mænd

De unge mødre sæson 24 Foto: Janus Nielsen / Discovery Networks Danmark Kanal 5 Familien Magnussen 6’eren Spøgelsesjægerne sæson 3 Fakta: Sådan gjorde vi Politiken har fået tilsendt lister med alle nye programmer sendt første gang på de forskellige kanaler i hele 2017. Med udgangspunkt i professor Anne Jerslevs definition af reality-tv har Politiken gjort op, hvor mange af de nye programmer, der kunne kategoriseres som reality og derefter lagt minuttallene fra de enkelte programmer sammen.