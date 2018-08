Ingen kinesere i Hundredmeterskoven: Kina blacklister Peter Plys-film Kinas præsident, Xi Jinping, er i flere år blevet latterliggjort med ligheden med Peter Plys. Ny film får ikke lov at komme ind på det kinesiske marked.

Havde Disney håbet, at 2018 blev året, hvor Peter Plys, Grisling, Tigerdyr og Æsel blev allemandseje i verdens folkerigeste land, Kina, må koncernen nu føle sig alvorlig skuffet.

De kinesiske filmmyndigheder har nemlig besluttet, at en ny film om den honningelskende bjørn - 'Jakob og Peter Plys' (org. titel 'Christopher Robin') - ikke får lov til at blive vist i landets biografer. Det skriver britiske BBC.

Der er ikke blevet givet nogen officiel forklaring på beslutningen, men de kinesiske myndigheder begyndte sidste år at blokere billeder af Peter Plys på sociale medier, efter at præsident Xi Jinping gentagne gange siden 2013 er blevet sammenlignet med A. A. Milnes 92 år gamle bjørn.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16. juli 2017

Under sidste års partikongres i Kinas kommunistiske parti blev begrænsningerne for, hvor længe Xi Jinping kan sidde som præsident, endegyldigt afskaffet. Den beslutning fik antallet sammenligninger med Peter Plys til at eksplodere blandt modstandere af Xi Jinping. Blandt andet florerede et billede, hvor bjørnen med den røde trøje krammer en honningkrukke med påskriften: »Find den ting, du elsker, og hold dig til det«. Modstandere af præsidenten spekulerer nu i, at det er på grund af sammenligningerne, at den nye film er blevet bandlyst fra landet i midten.

Winnie the Pooh banned again in China in 3, 2 ... pic.twitter.com/nIZNgP3ONu — Josh Chin (@joshchin) 25. februar 2018

Et andet billede, der hyppigt har cirkuleret, er fra et møde i 2014 mellem Xi Jinping og den japanske premierminister Shinzo Abe. Her bliver de to statslederes nedslåede blikke sammenlignet med et håndtryk mellem Peter Plys og Æsel.

I juni blev HBO's hjemmeside censureret i Kina, fordi komikeren John Oliver i sit satireshow 'Last Week Tonight' kritiserede Xi Jinping og fortalte om præsidentens irritation over at blive sammenlignet med Peter Plys.

Overskrider kvoten for udenlandske film

Ifølge mediet Hollywood Reporter skyldes hele situationen med 'Jakob og Peter Plys' imidlertid, at Kina har en kvote for antallet af udenlandske film, de må vise årligt. Det antal ligger for tiden på 34, og lige nu kører både Disneys film 'Skyscraper' og 'Mission Impossible: Fallout' i de kinesiske biografer.

Den nye film om Peter Plys er seneste skud på stammen i Disneys mission om at genskabe mange af deres klassiske film i nye spillefilmsversioner, som man de seneste år har set det med blandt andet 'Junglebogen' og 'Skønheden og Udyret'.

'Jakob og Peter Plys' foregår efter at Jakob, spillet af Ewan McGregor, er blevet voksen og har glemt alt om sin gamle ven i Hundredmeterskoven. Filmen havde premiere i USA sidste uge og er sat til at udkomme op til efterårsferien, 11. oktober, i Danmark.