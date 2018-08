Nyt studie: Film tjener mere, hvis de har mandlige stjerner i hovedrollerne Et nyt amerikansk studie viser, at mandlige filmstjerner øger billetsalget med 12 procent sammenlignet med film, hvor kvindelige stjerner spiller hovedrollerne.

Hvis man som mandlig skuespiller har Oscar- eller Golden Globe-statuetter stående over pejsen, har det en positivt afsmittende effekt på, hvor mange billetter ens film sælger i biografen.

Er man en kvinde med samme slags statuetter på hylden, har det imidlertid ikke nogen indvirkning på, hvordan ens kommende film klarer sig i biografen.

En mandlig stjerne vil i gennemsnit øge en films billetsalg med 12 procent, mens det for hans kvindelige modstykke munder ud i ... status quo. Det viser et nyt studie fra amerikanske North Carolina University publiceret i det amerikanske tidsskrift Applied Economics Letters.

I studiet har forskerne undersøgt film, der i perioden 1990-2018 har været succesfulde, når det kommer til antallet af solgte billetter.

Til den britiske avis The Times siger medforfatter til studiet Julianne Treme, professor ved North Carolina University, at baseret på denne research vil hun - omend modvilligt - fraråde instruktører at ansætte højt betalte kvinder.

»Kvindelige stjerner ser bare ikke ud til at betyde noget«, siger Julianne Treme til avisen.

Studiet har udelukkende kigget på skuespillere, der i kraft af vundne filmpriser eller anden hæder på en eller anden vis kan tituleres som »stjerner«. Dernæst har Julianne Treme og hendes kollegaer kigget på den enkelte spillefilms budget, modtagelse blandt kritikerne, filmens genre og antallet af biografer, filmen blev vist i. På den måde har de fundet frem til, hvor stor en del af en films økonomiske succes der kan tilskrives benyttelsen af »stjerner«. Af enten det ene eller det andet køn.

»Jeg synes, det er nedslående, at kvindelige stjerner kan have fantastiske sejre og priser, som ikke giver ekstra billetindtægter. Jeg var dog ikke helt overrasket. Jeg heppede på de kvindelige stjerner, men anden research har vist, at de måske har haft negativ indflydelse (på en given films indtjening, red.). Det er jeg glad for, vi ikke nåede frem til«, siger Julianne Treme.

Film med kvinder på vej frem

Studiets konklusion kommer efter et år, der på mange måder var et jordskredsår for underholdningsindustrien i Hollywood. Flere rystende historier om #MeToo tydeliggjorde i den grad forskelsbehandlingen mellem kønnene, og i forhold til de økonomiske forskelle viste listen over bedst tjenende skuespillere nok en gang et enormt løngab mellem mænd og kvinder.

Men samtidig blev 2017 også året, hvor de tre bedst indtjenende film for første gang siden 1958 havde kvinder i hovedrollerne. Om den udvikling fortsætter - og dermed vil få betydning for lignende studier i fremtiden - er uvist, men Gal Gadot i 'Wonder Woman' (412 mio. dollar i billetindtægter), Emma Watson i 'Skønheden og Udyret' (504 mio. dollar) og Daisy Ridley i 'Star Wars: Den Sidste Jedi' (620 mio. dollar) viste, at der ikke behøver være modsætning mellem en films indtjening og hovedrolleindehaverens køn.

Ifølge en opgørelse på filmsiden Box Office Mojo har kun to af de ti mest indtjenende film i 2018 en kvinde som den bærende hovedrolle. Det drejer sig om Bryce Dallas Howard i 'Jurassic World: Fallen Kingdom' og Evangeline Lilly i 'Ant-Man and the Wasp'.