Et genoldigt møllodrama: Følelsesorglets pedaler bliver jokket i bund hele tiden i ny dansk film ’I krig og kærlighed’ tager med Sønderjyllands skæbne under Første Verdenskrig fat i et spændende historisk kapitel, men går noget over gevind som melodrama i Dybbøls skygge.

FOR ABONNENTER 100-året for Første Verdenskrigs afslutning markeres i 2018 med talrige film og bøger. Den slags mindesten kan godt virke automatisk begrundet, men i tilfældet ’I krig og kærlighed’ er der faktisk tale om en genoplivning af et stykke overset danmarkshistorie. I hvert fald på film.

