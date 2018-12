Instruktøren bag en af årets bedste film: Alfonso Cuarón genskabte fortiden med minutiøs omhu for at åbne erindringens rum

Det sker, at store omvæltninger bliver udløst uden bagtanke fra hovedpersonens side. Som det skete, da Alfonso Cuarons meget personlige stykke sort-hvid erindringsfilmkunst ’Roma’ vandt Guldløven i Venedig. At en Netflix-film, og til og med hvad man må betegne som ’en rigtig Cannes-film’, vandt i Venedig, satte Cannes’ normalt ubestridte førerposition under uhørt pres.

For hvad stiller Cannes op med sin hårde kurs over for Netflix, hvis den principielle beslutning betyder udelukkelse af den ypperligste filmkunst?

Men den slags optager slet ikke Alfonso Cuaron. For den 58-årige mexicanske instruktør, der fik sit helt store internationale gennembrud med ’Gravity’, handler det bare om, at aftalen med Netflix gjorde det muligt at få lavet filmen nøjagtig, som han ville have den.

Blå bog Alfonso Cuaron Mexicansk filminstruktør. Født 1961 i Mexico City og søn af en atomfysiker. Lavede efter en tidlig karriere i mexicansk film de to litterære filmatiseringer ’A Little Princess’ og ’Great Expectations’ i Hollywood. Internationalt gennembrud kom med den mexicanske sædekomedie ’Y Tu Mama Tambien’. Derefter lavede han i Hollywood sci-fi-dramaet ’Children of Men’, Harry Potter-filmen ’Fangen fra Azkaban’ og astronautdramaet ’Gravity’, som førte til, at han som den første mexicaner vandt en Oscar som bedste instruktør. Hans nye film ’Roma’ vandt Guldløven i Venedig. Cuaron nævnes ofte i samme åndedrag som Guillermo del Toro og Alejandro Gonzalez Inarritu – de kaldes The Three Amigos. Vis mere

Vel at mærke et projekt, som på forhånd hverken lød billigt eller særlig lukrativt. Den slags projekter, som er blevet svært at gennemføre i stor skala i en efterhånden meget kommerciel og hårdt presset filmbranche.

Men Alfonso Cuaron ville efter nogle store succeser i Hollywood hjem til Mexico og lave en helt personlig film, og takket være produceren David Linde faldt den udfordrende finansiering på plads.

»Jeg ville ikke gå på kompromis. Heller ikke med min egen angst og usikkerhed. Jeg ville lave filmen på spansk og mixteco. I sort-hvid. Det måtte blive helt uden sikkerhedsnet«.

»Det er 12 år siden, jeg fandt ud af, at min næste film skulle handle om vores indianske barnepige og stuepige fra min barndom i Mexico City. Hun fortalte os mange ting om den landsby, hun kom fra. Det var historier om sult, afsavn og elendighed, men også om, hvordan hendes far spillede ældgamle boldspil fra før spaniernes ankomst. Jeg var meget fascineret af hendes historier og ville hele tiden have mere. Hun kom fra en helt anden verden. Det var lidt abstrakt for mig. Lidt som at se en film«.

»Hun var del af familien, og samtidig var hun det ikke«, fortæller Alfonso Cuaron om Libo Rodriquez, som filmens centrale figur Cleo spillet af Yalitza Aparicio er baseret på. Cuaron har fundet en halv times telefontid til Politiken midt i det travle rejseliv, der har ramt ham, nu hvor alle vil se ’Roma’ og snakke med instruktøren bag.

»Hun sad med ved bordet, når vi spiste frokost, men så rejste hun jo også pludselig væk for at tilbringe tid med sine søskende og niecer hjemme i sin landsby«.

Måske har Alfonso Cuaron bare nået den alder, hvor tankerne automatisk går tilbage til barndommens gade i bydelen Colonia Roma i Mexico City. Under alle omstændigheder begyndte han snart at tænke meget over den særlige kemi, der kan opstå, når folk, der kommer fra vidt forskellige verdener, placeres sammen.

»Jeg har altid tænkt på hende som et menneske, der eksisterede i egen ret og i kraft af sig selv«, siger han om sin barndoms elskede Libo, der på mange måder var i hans mors sted.

»Når vi tænker på vores mor eller far eller søskende, er det svært at forestille os dem uden for denne kontekst. Man tager dem for givet, og det er svært at tænke på dem bare som en mand eller en kvinde. Som mennesker med sexliv, angst og begær. Men med Libo var det anderledes. Hun var et medlem af familien, men hun var samtidig en kvinde, man kunne snakke med om alt muligt, og som svarede med en næsten retsmedicinsk nøgternhed. Vel at mærke en kvinde, som havde en helt anden social baggrund og en helt anden etnisk baggrund«.

»Jeg ved godt, at min film bliver opfattet som et familiedrama, men det er ikke sådan, jeg selv ser det. Det handler om hende. Familien er så at sige noget, der ligger i forlængelse af hendes figur. Familien er sekundær«, fortæller Cuaron og giver dermed en af de vigtigste nøgler til en forståelse af filmens helt særlige stil og stemning. Det er en erindring, men med erindringen i rollen som en forestilling om et andet menneskes liv.

»Jeg satte så at sige mine erindringer om hende i forbindelse med mine følelser fra den tid, og så blev det helt automatisk sådan, at filmen måtte udspille sig i sort-hvid«.

Et andet karaktertræk ved ’Roma’ er dens fornemmelse af bredt panorama. Færdes man på gaden eller uden for byen, får kameraet mange ting med i samme billede. Er der tale om interiørscener med familien, sker der ofte mange ting på samme tid. Som der gør i virkeligheden, men ikke så ofte på film. Er det en måde at ’samle’ erindringens tilfældige og spredte billeder på, spørger jeg.

»Erindringen er lidt som et knust spejl«, medgiver Cuaron. »Erindringen rummer ikke nogen fasttømret sandhed. På den ene side er vores erindring den eneste forbindelse, vi har til det liv, vi har levet. På den anden side ændrer det erindrede sig efterhånden, som livet leves videre«, siger han om erindringskunstens frisættende dilemma. Man må godt digte videre på sit liv, for det gør man helt automatisk og uundgåeligt i forvejen.

Af samme grund er det minutiøst registrerede tidsbillede heller ikke nødvendigvis historisk korrekt. Begivenheder forskudt i tid er blevet komprimeret til dramatiske scener i historien. ’Roma’ udspiller sig i løbet af 10 måneder omkring 1971, men de begivenheder, den dækker, strækker sig over noget i retning af et par år, fortæller instruktøren.