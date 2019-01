Instruktør Michael Noer: Man skal virkelig have respekt for smerten ved at være faderløs, det betyder meget for en mand

Når der er mudder, tørt brød og decideret fodkoldt, så langt øjet rækker, kan det være fristende at love sin datter væk til en mere velhavende mand end ham, hun er forelsket i. Michael Noers nye historiske drama handler om at være far. Og om at gøre det så godt, man kan. Den er dedikeret til hans egen far, der døde i sommer.