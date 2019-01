5 hjerter til rå dansk spillefilm: Jesper Christensen rammer et nyt karrierehøjdepunkt i ’Før frosten’

Som Cains ’Postbudet ringer altid to gange’ er det en mørk social skæbnefortælling om de drabelige konsekvenser af at ville bryde ud af en social spændetrøje. Sågar med forsikringssvindel som i ’Double Indemnity’! Men hvor den fatale sociale stræben i Cains romaner typisk er knyttet til farligt begær, har ’Før frosten’ et mere nordisk familievrid på dramaknappen.

Da høsten endnu en gang slår fejl, er Jens parat til at gå til yderligheder for at sikre sin datters fremtid og redde sine to søskendebørn, Peder og Holger, fra fattiggårdens helvede. Her er dramaet tidløst. Vi er parate til at gøre alt for vore børn, men det kan meget vel ende med, at drømmen om social mobilitet ender med, at forældrene vil miste deres børn af syne, hvis det af al magt lykkes at få skubbet dem frem i verden.

En problematik, som understreges af dramaets andet amerikanske islæt. Gik det galt for dig i et lokalsamfund så knusende statisk som det danske anno 1850, var den eneste logiske udvej udvandring til Amerika. Udvandringen fylder ikke meget i filmen, men alligevel er den hele tiden til stede, som om nogen havde nynnet ’Dengang jeg drog afsted’ i baggrunden. Her ligner Edgar Reitz’ ’Die Andere Heimat’ en inspirationskilde for Michael Noer og hans medforfatter, Jesper Fink.

Det er en stærk og spændende historie, de to har skruet sammen. En fortælling fra de ikke specielt gode gamle dage, som på mange indirekte måder kommer til at føles både vedkommende og nærværende. Ikke mindst takket være Jesper Christensens jætteindsats, som jeg synes også gør slutningens variation over filmens noirtema til så udsøgt en fornøjelse at overvære.