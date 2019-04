Det er en masochistisk fryd at se Hellboy blive snavet af en gammel spedalsk heks

Trailerens tagline til den nye ’Hellboy’ tjener som en præcis forbrugervejledning: »Just for the hell of it«. Den antyder, at man ikke skal tage tingene for alvorligt. Nyd filmen, og tænk ikke for meget over den. Der er gang i den, og de visuelle effekter er så vulgære, at det virker originalt i en tid med mange selvhøjtidelige superhelte- og fantasyfilm.

Filmanmeldelse









HELLBOY Superheltefilm/fantasy. Biografpremiere Instr.: Neil Marshall USA, 2019. 148 minutter

Britiske Neil Marshall fik sit instruktørgennembrud i 2005 med den stramt fortalte gyserfilm ’The Descent’ om en gruppe kvinder, der bliver fanget i en grotte med blege monstre i krogene. Med ’Centurion’ smurte han talentet for tyndt ud på et større lærred med sværd og sandaler i romertiden, så der var grund til lidt sund skepsis over for hans møde med superheltegenren, hvor hans ’Hellboy’ skulle være mørkere, større og vildere end Guillermo del Toros to film om den rødmossede helt.

’Hellboy’ er værd at spise popcorn til. Just for the hell of it

Men Marshall har fået lov at splatte ud i en film, der sine steder kan minde om Peter Jacksons kultdyrkede b-film ’Bad Taste’, når Hellboy river øjet ud af en kæmpe eller bliver råsnavet af en olding fra underjordens rædselskabinet, så han efterlades med et skæg af slim.

Det kunne være plat som ren overskridelse af god smag, men flere af monstrene er interessante bekendtskaber, man ikke sådan lige glemmer igen. Udgangspunktet er selvfølgelig karakterer fra Mike Mignolas tegneserie, men på lærredet ligner de bastarder fra del Toros magiske realisme og Jacksons fantasy stykket sammen med Marshalls fingerfornemmelse for groteske gyserfigurer.

Neil Marshall har også en mere nobel ambition om at binde mange af seriens elementer sammen i et multiflettet plot og dykke dybt ned i Hellboys psyke, hvor der foregår en borgerkrig mellem godt og ondt.

De visuelle effekter er så vulgære, at det virker originalt

Den menneskelige mammut David Harbour (’Stranger Things’) afløser Ron Perlman i rollen som Hellboy og passer fint i denne mere humoristisk drejede version som en bøvling med faderkomplekser. Han blev hentet op fra helvede af nazisterne, men blev reddet af Trevor Bruttenholm, der siden har haft rollen som streng far, der har forsøgt at fremavle det gode i et væsen, der er født ond.

Hellboy kæmper for menneskeheden mod en hær af fantastiske skabninger, der spreder sig som en pest over jordkuglen. Men han står midt i et faderopgør og føler sig måske mere hjemme hos uhyrerne, så klodens fremtid står og falder med udfaldet af hans identitetskrise.

Den del af filmen er svær at tage så alvorligt, som Marshall gør det. Som psykologisk case er historien ikke ophidsende. Men hvornår er en superheltefilm i virkeligheden det? ’Hellboy’ er værd at spise popcorn til. Just for the hell of it.