Italien tager afvist Woody Allen-projekt til nåde

Woody Allen er muligvis persona non grata i USA, men ikke i Europa.

Hans film med titlen ’A Rainy Day in New York’ skulle oprindelig være tilgængelig via streaming på Amazon, men netgiganten indstillede i juni sidste år samarbejdet med Woody Allen. Bruddet har siden fået Woody Allen til at lægge sag an mod Amazon for kontraktbrud.

Men nu er der tilsyneladende kommet en anden aftale i stand, og filmen udkommer til efteråret i Italien via distributøren Lucky Red, skriver Variety. Lucky Red udsendte i 2017 en anden Woody Allen-film, ’Wonder Wheel’.

Også andre europæiske lande har indgået en aftale om distribution af filmen, oplyser en anonym kilde tæt på begivenhederne til Variety.

Årsagen til berøringsangsten i forhold til Woody Allen skal findes i den fornyede opmærksomhed, gamle anklager om Allens misbrug af datteren har fået i medierne.

Det er datteren Dylan Farrow, der efter MeToo har gentaget sin fortælling om, hvordan hun som barn blev misbrugt af sin far. Woody Allen afviser anklagerne.

’A Rainy Day in New York’ har flere stjerner på rollelisten, blandt andet Jude Law, Timothee Chalamet (fra ’Call Me By Your Name’) og Selena Gomez.

De to sidstnævnte har på grund af debatten om Woody Allens fortid valgt at donere deres løn fra filmen til blandt andet organisationen Time’s Up, der bekæmper sexchikane på arbejdspladsen, skriver Variety.

I november sidste år tog Jude Law filmen i forsvar i et interview i The New York Times:

»Jeg ville elske at se den«, sagde han.

»Folk har arbejdet hårdt og investeret mig i den, inklusive, selvfølgelig, Allen«.