Netflix overvejer at trække sig ud af Georgia efter omdiskuteret abort-lovgivning

Træder en ny, restriktiv abortlov i kraft i den amerikanske stat Georgia, så overvejer Netflix at finde et andet sted at bruge sine penge.

Både ’Ozark’ og ’Stranger Things’, to af Netflix’ populære tv-serier, bliver optaget i Georgia i USA.

Men træder en ny og meget restriktiv abortlov i kraft i Georgia, så vil Netflix overveje at finde et andet sted at gøre forretninger. Det siger Netflix’ indholdsdirektør, Ted Sarandos, ifølge New York Times.

»Vi har mange kvinder, som arbejder på produktionerne i Georgia, hvis rettigheder, sammen med millioner af andres, vil blive voldsomt indskrænket af den her lov«, siger Sarandos i en udtalelse til New York Times.

Bliver loven ikke omstødt inden da, så vil det fra januar 2020 være forbudt at abortere et foster, så snart der kan registreres et hjerteslag. Loven er kun undtaget kvinder, der har været udsat for voldtægt eller incest. En lignende, om muligt endnu strammere, lov er også blevet vedtaget i nabostaten Alabama.

Så hvorfor lige ramme Georgia og ikke eksempelvis Alabama? Jo, sagen er den, at Georgia siden begyndelsen af 00’erne med en lempelig skattepolitik over for filmindustrien har gjort sig selv til et yderst populært sted at optage spillefilm og serier.

Ifølge New York Times arbejder 92.000 mennesker i Georgia i filmindustrien, som genererer en årlig omsætning på 2,7 milliarder dollar.

En række Hollywood-berømtheder har allerede foreslået at boykotte Georgia fuldkommen. Det gælder blandt andet ’Ozark’-hovedrollen Jason Bateman, der siger, at bliver loven gennemført, så nægter han at arbejde i staten.

Flere andre skuespillere og instruktører, blandt dem Oscar-vindenden Ron Howard, siger, at bliver loven gennemført, så vil de gøre deres arbejde færdigt i staten, men så holde op med at arbejde der. Og de resterende penge, de tjener i Georgia, lover de for resten at donere til kampen for fri abort.