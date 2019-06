Lukas Moodysson: »Meningen med livet er at efterlade noget. Helst noget godt. Et minde. Et hus. Et græsningsareal. En tv-serie. Tre børn. En skrivemaskine, som nogen fortsat kan skrive på«

’Fucking Åmål’-instruktøren Lukas Moodysson har haft en skrivekrise. Til trods for det ene succesværk efter det andet, er det svært at skabe. Han løste det ved at skrive på skrivemaskine. Nu har han skrevet en HBO-serie, ’Gösta’, og korresponderer her med Politikens Kristoffer Hegnsvad, på sin gamle maskine Hermes Baby.