Golden Globe-vinder mislykkedes for ofte med sin sorte humor, men opvejes til dels af enkeltpræstationer Sortkomikken er pinlig i et dramaet ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, der kun reddes i land af Frances McDormand og Woody Harrelson.

Hvor desperat, hvor hardcore, hvor fucking ligeglad med gode manerer kan en mor blive, hvis hendes datter er blevet voldtaget og myrdet, og hun synes, at det lokale politi har opgivet sagen for hurtigt? Og hvem andre end Frances McDormand skulle kunne afgøre det?

Hendes altid lidt forslåede look er stolt i betrækket, hendes blik er roligt og varmt. Lige indtil ansigtet klemmer sig sammen som en knytnæve og slår fra sig med en styrke opsparet gennem et liv med modstand. Som Mildred Hayes i ’Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ er hun svulmende af vrede. Det er tre måneder siden, hendes datter blev dræbt og voldtaget, og morderen er ikke fundet.

Frances McDormand er kun knytnæve i denne film. Og så alligevel lige netop ikke. Hendes kærlighed klukker frem som en varm kilde i et øjeblik, der er lige så dramatisk, som det er kort. En enkelt scene, et enkelt omslag, mere behøver McDormand ikke for at gøre det øjeblik til hele filmens kardinalpunkt. Mildred Hayes sidder i enrum med politimester Willoughby, spillet af Woody Harrelson. Han er Mildreds target number one. På de tre billboards, som hun har lejet lige uden for byen, har hun skrevet ’Raped while dying’, ’And still no arrests?’ og ’How come, Chief Willoughby?’.

Willoghby føler sig uretfærdigt hængt ud. Han er en god mand, der gerne ville have opklaret mordet, og han har forsøgt at forklare det for Mildred. Og fortalt hende, at han har kræft og snart skal dø. Det ved alle, og ingen har forståelse for Mildred. Hvordan kan hun finde på at ydmyge en døende mand? Vreden vokser i byen. Den vokser i alle. Men ikke i Willoughby, som kører med den døendes lange lys og trods alt formår at se længere end sin egen ydmygelse.