Sort mand fanget i verdens synd De lever hårdt og dør tidligt på verdens største losseplads i Ghana. To østrigske instruktører har lavet en sanselig dokumentarfilm om et apokalyptisk, men alt for virkeligt sted.

En muskuløs sort mand smider ledninger og bildæk i flammerne. Han forsøger at udvinde kobber og zink af indmaden fra gamle computere, smartphones og printere. Det er billedskønt og brutalt. Værdigt udført og nedværdigende hårdt på en gang.

En pige har kronraget sig, klædt sig på som en dreng, så hun kan få lov at samle jern. Hun har fundet sig en stor magnet, som hun slæber over jorden. Hun ligner en dystopisk science fiction-filmfigur, men det bliver nærmest ikke mere virkeligt. Hver en lille jernsplint, hun får samlet, øger muligheden for at få mad i maven. Og man tjener bedre som jernsamler. Som pige lever man ellers af at sælge rent vand i små plastikposer. For drikkevand er der ikke noget af her, selvom vi er i en afrikansk lagune.

Welcome to Sodom









Instr. Christian Krönes og Florian Weigensamer. Østrig 2018, 92 min. Kan ses ti. 20.3. kl. 16.40 i Grand, fre. 23.3. kl. 19.30 i Empire og søn. 25.3. kl. 16.30 i Cinemateket

CPH:DOX Copenhagen International Documentary Film Festival er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. CPH:DOX blev grundlagt i 2003. Festivalen havde det første år et besøgstal på 14.000, sidste år var der et besøgstal på 97.500. Den femtende udgave af festivalen finder sted 15.-25. marts 2018.

»Velkommen til Sodoma«, synger en ung rapper i et faldefærdigt blikskur, der fungerer som radiostudie i slumbyen Agbogbloshie i Ghanas hovedstad, Accra. Slumby er endda for pænt et ord om det 31 hektar store område, der før var en sump, men nu har udviklet sig til verdens største losseplads for elektronisk affald.

Cirka 250.000 tons af hele verdens e-waste bliver hvert år dumpet her: gamle computere, telefoner og fjernsyn, som ingen længere gider at eje hverken i Europa eller Afrika – med katastrofale følger for miljø og mennesker.

Hver en millimeter sumpet jord er dækket af skrald – og mennesker, geder, måger og kvæg går op til knæene omkring i menneskelort, motherboards og splinter fra smadrede køleskabe.

Tusinder af mennesker bor og arbejder her. Sover bag lossepladsens naturlige læhegn af bildæk, blik og plastikposer i kontakt med kviksølv, bly og andre giftarter.

For selv om det er åbenlyst farligt og hårdt arbejde, så er der her en form for arbejde, hvor de allerfattigste og de udstødte kan samles og på gode dage drømme om at tjene til et nyt liv, men de fleste dage blot tjene til at overleve et meget kort et af slagsen.

Det er ikke så underligt, at de lokale kalder Agbogbloshie for Sodoma efter de bibelske byer Sodoma og Gomorra. Eller er det?

De østrigske filmskabere Christian Krönes og Florian Weigensamer rykker med ’Welcome to Sodom’ op i dokumentarfilmverdens superliga. Tydeligt inspireret af deres desværre alt for tidligt døde landsmand og fagfælle Michael Glawogger, der med sine film, blandt andet ’Workingman’s Death’ og ’Megacities’, formåede at skabe smukke billeder af urimelige leve- og arbejdsvilkår og gjorde det i en tid, hvor den vestlige verden havde travlt med at glemme, at der stadig var mennesker, der sled sig selv op med hårdt manuelt arbejde. ’Welcome to Sodom’ arbejder videre i den tradition, men gør det så godt, at der er tale om et mesterligt værk og et gennembrud i sin egen ret.

Efter en ultrakort forklarende tekst åbner Krönes og Weigensamer ’Welcome to Sodom’ med en næsten 360-graders panorering, hvor lossepladsen blot står til skue. Der er ikke en bar plet. Alt er affald. Og alle kæmper mod alle for at udvinde selv den mindste profit. Men Krönes og Weigensamer går ikke i gang med at forklare eller udrede, hvordan affaldet er endt her. Det arbejde må journalister og nødhjælpsorganisationer stå for – og har gjort det. Som dokumentarfilmskabere er de ude i et andet ærinde: at viderebringe en æstetisk erfaring af et menneskeskabt helvede på Jorden.

Ingen bliver interviewet. Men alle taler. En myriade af stemmer fra lossepladsens beboere glider sammen på lydsiden, over og ind mellem hammerslag fra en driftig banken på affaldet, en knirken og knasen for de mange tons jern og plastiksplinter, man går på, og den svuppende lyd af sumpen under.